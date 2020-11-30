وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين في طيران أديل

2020-11-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت طيران أديل أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدقق داخلي (للجنسين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المحاسبة، أو المالية)، أو ما يعادلها.

– مفتش فني طائرات (للرجال): شهادة الدبلوم في تخصصات: (هياكل الطائرات، أو توليد الكهرباء).

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



