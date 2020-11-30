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#وظائف إدارية شاغرة في شركة الكفاح القابضة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في مدينة الدمام.
تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.
– مسؤول المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص سلسلة التوريد، أو المجالات ذات الصلة.
التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يناير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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