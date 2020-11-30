وظائف فنية شاغرة في شركة أسمنت ينبع

2020-11-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أسمنت ينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، على مسمى “ميكانيكي ديزل”، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة ينبع.

شروط وظائف شركة أسمنت ينبع:

ولفتت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات: (ميكانيكا الديزل، أو الهندسة الميكانيكية)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة أسمنت ينبع:

وأوضحت شركة أسمنت ينبع، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 29 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

