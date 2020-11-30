وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مشروع مدينة نيوم

2020-11-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التصميم/ المرافق.

– مدير أول التكلفة.

– مدير أول أعمال الجسر.

– مدير أول أعمال النفق.

– مدير أول الواجهة.

– مدير أول الصحة والسلامة والبيئة والجودة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

