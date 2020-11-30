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#وظائف إدارية شاغرة في مجموعة باسمح
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من القصيم، والمدينة المنورة.
تفاصيل وظائف مجموعة شركات باسمح التجارية:
وأبرزت المجموعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– ممثل الحسابات الرئيسي (القصيم).
– ممثل الحسابات الرئيسي (المدينة المنورة).
التقديم على وظائف مجموعة شركات باسمح التجارية:
وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يناير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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