وظائف فنية وإدارية شاغرة بمجموعة عصام قباني

2020-11-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني وشركاه، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل رابغ، والأحساء.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات عصام خيري قباني:

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد تشغيل ومراقبة آلات (رابغ).

– مشغل معدات (رابغ).

– مندوب مبيعات (للسعوديين/ الأحساء).

التقديم على وظائف مجموعة شركات عصام خيري قباني:

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

