وظائف صحية شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

2020-11-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاج تنفسي (عدد 3 وظائف).

– أخصائي مختبرات طبية (عدد 3 وظائف).

– أخصائية علاج تنفسي بالرعاية المنزلية.

– أخصائي علاج تنفسي (عدد وظيفتين).

– صيدلي إكلينيكي (عدد وظيفتين).

– صيدلي (عدد 8 وظائف).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



