وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع القدية

2020-11-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد إداري.

– مدير أبحاث السوق وآراء المستهلكين.

– مستشار قانوني أول/ التعاقدات والتجارة.

– مساعد مستشار عام/ التعاقدات والتجارة.

– مدير تطوير الطرق.

– قانوني/ التعاقدات والتجارة.

– مدير التطوير.

– مساعد لوجستيات الأحداث.

– منسق ثانٍ إدارة مشروع.

– مستشار قانوني أول/ العقارات والتمويل.

– مدير أنظمة الإضاءة.

– مدير عمليات التحليل المالي.

– تنفيذي المشروع/ رياضة السيارات.

– مدير تقنية المعلومات والاتصالات.

التقديم على وظائف شركة القدية للاستثمار:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



