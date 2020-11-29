- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين في مجموعة الراشد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين في مجموعة الراشد
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة “الراشد للأسمنت” في كل من الخبر، والرياض.
تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:
وأبرزت مجموعة شركات الراشد، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– موظف استقبال/ مساعد إداري (الخبر).
– مسؤول السلامة (الرياض).
التقديم على وظائف مجموعة شركات الراشد:
وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين في مجموعة الراشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.