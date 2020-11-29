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#وظائف إدارية شاغرة في شركة السعودية للتموين
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مدير مراقب الائتمان”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
شروط وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يناير 2021م.
وأفادت شركة الخطوط السعودية للتموين أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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