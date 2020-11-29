وظائف فنية شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

2020-11-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني تكييف: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية هندسة التكييف والتبريد.

– فني كهربائي: شهادة الدبلوم في تخصص قوى كهربائية.

– سباك: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

