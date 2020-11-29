وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

طرحت شركة بنده للتجزئة وظائف شاغرة بمسمى “مساعد مدير المتجر”، وذلك للعمل في الدمام والظهران.

واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون من حملة الدبلوم فما فوق، مع وجود خبرة في عمليات البيع بالتجزئة.

وأضافت شركة بنده أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).

