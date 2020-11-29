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32 وظيفة لدى شركة مجموعة سدر
يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
متابعات الخليج 365 - أبها
أعلنت شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات عن 32 وظيفة لحملة الثانوية فما فوق بأبها، حيث اشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وتضمنت الوظائف ما يلي: ” مدير مشروع، -مدير عمليات، مشرف موقع (العدد 6 وظائف)، مراقب (العدد 18 وظيفة)، مشرف حركة، مستقبل بلاغات (وظيفتان)، مشرف سكن، مشرف أقسام مركزية، مستقبل بلاغات (وظيفتان)”.
وأضافت شركة مجموعة سدر أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد) من خلال الرابط التالي (هنـا).
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