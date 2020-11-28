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#وظائف شاغرة للجنسين بفروع شركة الرقيب التجارية
للعمل في الرياض والخبر
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض.
تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:
وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي/ أخصائية مبيعات (عدد 10 وظائف/ الخبر).
– أخصائي/ أخصائية مبيعات (الرياض).
التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:
وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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