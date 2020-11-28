وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين في مشروع القدية

2020-11-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي مشروع/ حافة العالم.

– تنفيذي مشروع/ سكن العائلات.

– تنفيذي مشروع/ المباني العامة.

– مدير تطوير تصميم مجمع الفنون.

– تنفيذي مشروع/ المعسكر الأساسي والرياضات الخطرة.

– تنفيذي مشروع/ مركز الفنون المسرحية.

– مدير تطوير البنية التحتية والمنطقة.

– مدير تطوير مبنى الفنون والثقافة.

– مدير الإنشاءات.

– مدير العلامة التجارية.

– تنفيذي مشروع/ منتجع الخيام الفاخر.

– مدير تطوير التصاميم.

– مدير أعمال البناء.

– مساعد تنفيذي.

التقديم على وظائف شركة القدية للاستثمار:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



