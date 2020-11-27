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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.
تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تقنية المعلومات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات الإدارية، المالية)، ويفضل شهادة الماجستير.
– أخصائي أول أنظمة (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
– مشرف ميكانيكي (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال ذي الصلة.
– أخصائي أول المواد الاستهلاكية والمشتريات (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، أو الهندسة).
التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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