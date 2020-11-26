وظائف صحية شاغرة لدى الخدمات الصحية بالجبيل

2020-11-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري الغدد الصماء: شهادة الدكتوراه أو البورد في تخصص طب الغدد الصماء للبالغين.

– رئيس قسم الخدمات الطبية الطارئة (للسعوديين): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

