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#وظائف شاغرة لدى شركة أدوية الحكمة
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة أدوية الحكمة الدولية “hikmapharma”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
تفاصيل وظائف شركة أدوية الحكمة:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني تدفئة وتهوية وتكييف هواء (عدد 5 وظائف/ الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
– ممثل طبي (عدد 6 وظائف/ جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.
– مسؤول أنظمة التطبيقات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة.
التقديم على وظائف شركة أدوية الحكمة:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يناير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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