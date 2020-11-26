وظائف شاغرة للرجال والنساء في وزارة الدفاع

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت وزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني، عن طرح فرص وظيفية للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة (للرجال/ والنساء)؛ وذلك للعمل بمختلف أفرع وزارة الدفاع بعدد من مدن المملكة.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الدفاع:

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 21/ 4/ 1442هـ، ويستمر لمدة 10 أيام.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

