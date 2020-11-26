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#وظائف شاغرة للرجال والنساء في وزارة الدفاع
للعمل بمختلف أفرع الوزارة بعدد من مدن المملكة
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت وزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني، عن طرح فرص وظيفية للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة (للرجال/ والنساء)؛ وذلك للعمل بمختلف أفرع وزارة الدفاع بعدد من مدن المملكة.
طريقة التقديم على وظائف وزارة الدفاع:
وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 21/ 4/ 1442هـ، ويستمر لمدة 10 أيام.
ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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