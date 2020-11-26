وظائف شاغرة : لجميع المؤهلات| مئات الوظائف الخالية بشركة لولو هايبر ماركت

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تعلن مجموعة لولو هايبر ماركت ” التجمع الأول – بجوار أكاديمية الشرطة – مول تاون بلازا” عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة في مختلف الأقسام لجميع المؤهلات، برواتب مجزية، و ننشر الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-
وظائف لولو هايبر ماركت
- مطلوب عدد 3 محاسب، بكالوريوس تجارة.
- مطلوب عدد 7 مدخلي بيانات، من الجنسين مؤهل مناسب.
- مطلوب عدد 5 فني دعم تكنولوجيا معلومات، ويشترط بكالوريوس نظم ومعلومات.
- مطلوب عدد 2 موظفة استقبال، مؤهل عالى .
- مطلوب عدد 2 مشرف كاشير، مؤهل مناسب.
- مطلوب عدد 40 كاشير/ من الجنسين.
- مطلوب عدد 20 وظف خدمة عملاء من الجنسين.
- مطلوب عدد 2 مندوب تسويق من الجنسين.
- مطلوب عدد 5 خطاط.
- مطلوب عدد 20 فرد امن.
- مطلوب عدد 20 مراقب كاميرات.
- مطلوب عدد 5 كهربائي.
- مطلوب عدد 5 سباك.
- مطلوب عدد 10 أمين مخزن.
- مطلوب عدد 5 مساعد أمين مخزن.
- مطلوب عدد 4 سائق مركبة نقل ثقيل وخفيف.
- مطلوب عدد 15 خباز – خباز ” بلدي ومناقيش”.
- مطلوب عدد 10 شيف حلواني شرقي وغربي.
- مطلوب عدد 5 مساعد خباز.
- مطلوب عدد 5 مسئول حلواني.
- مطلوب عدد 2 شيف رئيسي.
- مطلوب عدد 5 طباخ عربي.
- مطلوب عدد 5 مساعد طباخ عربي.
- مطلوب عدد 25 شيف سلطات وعصائر وشاورما ومشويات وبيتزا.
- مطلوب عدد 5 معد وجبات جاهزة.
- مطلوب عدد 20 جزار.
- مطلوب عدد 20 سماك.
- مطلوب عدد 10 مساعد سماك، مؤهل مناسب.
- مطلوب عدد 1 خياط مؤهل مناسب.
- مطلوب عدد 4 بائع حقائب وأدوات رياضية.
- مطلوب عدد 2 مشرف أول قسم خضروات وفاكهة، مؤهلات متوسطة وعليا.
- مطلوب عدد 27 مشرف قسم مؤهل مناسب.
- مطلوب عدد 170 بائع من الجنسين بالأقسام التالية ” بقالة غذائية – لا غذائية – عناية شخصية – خضروات وفاكهة – مخبوزات – محمصة الأجبان – مأكولات ساخنة – إلكترونيات – أدوات منزلية – ألعاب – احذيه – ملابس رجالي وحريمي وأطفال “.
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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف لولو هايبر ماركت
يشترط للراغبين جميع المؤهلات و أن لا يقل السن عن 35 سنة، وتوفر الشركة للعاملين بها تأمينات طبية وتأمينات اجتماعية وزيادات سنوية بنسبة 10 %، ورواتب مجزية، ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 01102388877
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