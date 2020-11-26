وظائف إدارية شاغرة للجنسين في جامعة الفيصل الأهلية

2020-11-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الفيصل الأهلية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى كليات وأقسام الجامعة في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الفيصل الأهلية:

وأبرزت الجامعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول إدارة التصوير الفوتوغرافي والفيديو: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو العلاقات العامة)، أو ما يعادلها.

– مسؤول ضمان الجودة والاعتماد (للنساء): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة المعلومات)، أو ما يعادلها.

– مساعد إداري: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف جامعة الفيصل الأهلية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)



