- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية شاغرة للجنسين بهيئة المحاسبين القانونيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف إدارية شاغرة للجنسين بهيئة المحاسبين القانونيين
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– المستشار التنفيذي للتأهيل المهني (عدد وظيفتين).
– مساعد إداري.
التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:
وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف إدارية شاغرة للجنسين بهيئة المحاسبين القانونيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.