وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن

2020-11-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من رأس الخير، والمنصورة.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

– تقني جيولوجي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الجيولوجيا، أو الهندسة الجيولوجية)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقع شركة معادن الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



