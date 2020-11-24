29 #وظيفة صحية شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

2020-11-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بنجران، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممرضة عامة مسجلة (عدد 15 وظيفة).

– طبيب نائب/ الجراحة (عدد 5 وظائف).

– أخصائي أول طب الطوارئ (عدد وظيفتين).

– طبيب استشاري جراحة مخ وأعصاب.

– طبيب نائب أول طب الأشعة (عدد 3 وظائف).

– استشاري الطب النووي.

– استشاري الأشعة التشخيصية.

– استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



