بعد تعطل خدماته.. رسالة "مقتضبة" من واتساب للمستخدمين

محمد الفلاح - الإثنين 4 أكتوبر 2021

بعد تعطل خدماتها على مستوى العالم، طالبت شركة "واتساب" المستخدمين بالصبر حتى حل المشكلة التي يواجهها التطبيق.



وتعطلت مجموعة تطبيقات تابعة لشركة فيسبوك، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة أنستقرام وتطبيق المراسلة واتساب، لدى عشرات الألوف من المستخدمين، بحسب موقع تتبع انقطاع الخدمات داون ديتكتور دوت كوم.

وقالت الشركة في تغريدة لها على "تويتر": ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع واتسآب في الوقت الحالي".

وطالبت شركة "واتسآب" المستخدمين بالصبر حتى حل المشكلة التي يواجهها التطبيق.

وقالت الشركة في تغريدة لها على "تويتر": ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع واتساب في الوقت الحالي".

​وأضافت الشركة: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن.. شكرا لصبرك".

و​تعرض موقع "فيسبوك" وعدد من المواقع التابعة له لعطل فني، مساء اليوم الاثنين، دون الكشف عن السبب وراء هذا العطل حتى الآن.

​وشملت الأعطال منصات "فيسبوك" و"أنستقرام " و"فيسبوك ماسنجر" و"واتساب".

وذكر موقع "Down Detector" الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى "فيسبوك"، مؤكدا على أن "المشكلة شاملة وعالمية".

وأعلنت شركة واتساب في بيان في فبراير/شباط 2020، أن عدد مستخديمها بلغ 2 مليار، مرتفعاً من الـ1.5 مليار مستخدم الذي سجلته الشركة بحلول العام 2017.

وأبلغ أكثر من 125 ألف مستخدم لفيسبوك عن وجود مشكلات في الوصول إلى التطبيق منذ الساعة 1154 صباحا في نيويورك وفقا لموقع داونديتكتور .

وأبلغ ما لا يقل عن 98 ألف شخص أنهم واجهوا مشكلات مع تطبيق انستجرام في حين أبلغ 35 ألف شخص عن مشكلات في واتساب.

يذكر أن شبكة تطبيقات فيسبوك يستخدمها أكثر من 2.7 مليار شخص يوميا في المتوسط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أندى ستون المتحدث باسم فيسبوك قوله في تغريدة على موقع تويتر "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا.. نحن نعمل لإعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي ازعاج".