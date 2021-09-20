وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية STC

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الاتصالات التسويقية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، الاتصالات، العلاقات العامة).

– مدير تميز الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، علوم الحاسب، تقنية المعلومات).

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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