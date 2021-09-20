الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

#وظائف إدارية شاغرة في شركة بن زقر

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سعيد محمد عبيد بن زقر التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

تفاصيل وظائف شركة بن زقر التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب مستودع.

– تنفيذي دعم مستودعات.

– منسق الجودة.

طريقة التقديم على وظائف شركة بن زقر:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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