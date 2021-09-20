وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة شركة العليان القابضة:

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول شؤون الشركات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة، إدارة نظم المعلومات، الموارد البشرية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مشرف لوجستي: شهادة البكالوريوس في تخصص سلسلة التوريد.

– مهندس حلول: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة

التقديم على وظائف مجموعة العليان القابضة:

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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