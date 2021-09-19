وظائف صحية وهندسية شاغرة لدى شركة النهدي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والعيادات التابعة لها في كل من جدة، وأبها.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعدي طب أسنان (جدة).

– أخصائي مشاريع الديكور (أبها).

طريقة التقديم على وظائف شركة النهدي:

وأوضحت شركة النهدي الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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