وظائف إدارية شاغرة لدى السعودية للتموين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف السعودية للتموين:

وبيّنت شركة السعودية للتموين، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول/ اكتساب المواهب: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد مدير تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

التقديم على وظائف شركة السعودية للتموين:

وأوضحت شركة السعودية للتموين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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