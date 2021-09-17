وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر بنده

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة متاجر بنده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف متاجر بنده:

وبيّنت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، أو إدارة الأعمال).

– محلل المكافآت والحوافز: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة المشاريع).

– مخطط المبيعات والعمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة سلسلة التوريد، أو الهندسة الصناعية).

طريقة التقديم على وظائف بنده:

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر