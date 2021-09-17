وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل نظام الاتصالات ثانٍ: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الاتصالات، أو علوم الكمبيوتر).

– داعم فني أول: الشهادة الجامعية في تخصص الدعم الفني، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف الشاغرة في جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 صفر 1443هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 14 صفر 1443هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف جامعة الملك سعود معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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