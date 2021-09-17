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#وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية

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شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

#وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق تجربة العملاء (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– ممثل خدمة العملاء/ علاقات المرضى (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، الرعاية الصحية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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