وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق تجربة العملاء (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– ممثل خدمة العملاء/ علاقات المرضى (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، الرعاية الصحية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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