الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

#وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية في المدينة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مدير حسابات أول”؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في منطقة المدينة المنورة.

شروط وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية:

وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة الشهادة الجامعية في تخصص التجارة، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الخطوط القطرية:

وأوضحت شركة الخطوط القطرية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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