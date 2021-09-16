وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مؤسسة إيلاف للمقاولات، وشركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات، وشركة المشارق للتجارة والمقاولات، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس المباشرين.

– مدير مشروع.

– مراقب عمال.

– كهربائي سيارات.

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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