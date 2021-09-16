الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

#وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم في الرياض

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم السعودية “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم:

وبيّنت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– صيدلي إكلينيكي (للجنسين): شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة الإكلينيكية.

– موظف دعم الأنظمة وتقنية المعلومات (للرجال): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف ديافيرم:

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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