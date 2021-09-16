وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الراشد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممثل خدمة العملاء.

– مساعد إدارة رأس المال البشري.

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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