وظائف شاغرة لدى تطوير للخدمات التعليمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تطوير للخدمات التعليمية:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول جودة المحتوى: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مطور تطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مطور ويب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم حاسب، هندسة حاسب)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف تطوير للخدمات التعليمية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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