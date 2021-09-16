وظائف شاغرة للسائقين لدى شركة غازكو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “سائق ناقلة غاز”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

شروط وظائف شركة الغاز والتصنيع الأهلية:

وبيّنت شركة غازكو، أن شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حامل رخصة قيادة نقل ثقيل سارية المفعول.

– ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يتجاوز العمر عن 55 سنة.

– أن يكون لائقًا صحيًا وبدنيًا وطبيًا.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

– مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي.

– المؤهل العلمي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة.

– أن يكون لدى الموظف رغبة بالعمل بين مدن المملكة.

طريقة التقديم على وظائف شركة غازكو:

وأوضحت شركة غازكو، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف ، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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