وظائف إدارية شاغرة لدى مصفاة سامرف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين والخريجات، على مسمى “محاسب”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

شروط وظائف شركة مصفاة سامرف:

وبيّنت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021م.

وأفادت شركة مصفاة سامرف أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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