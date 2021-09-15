23 #وظيفة شاغرة لدى الهيئة الملكية للجبيل وينبع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تقني الطب النووي.

– استشاري أشعة تشخيصية.

– أخصائي أول وحدة العناية المركزة.

– أخصائي طب طوارئ (عدد 10 وظائف).

– أخصائي تقني مختبر القسطرة.

– أخصائي تقني القلب والأوعية الدموية.

– طبيب نائب أول التخدير.

– استشاري أمراض الدم للبالغين.

– استشاري العناية الحرجة.

– أخصائي السمعيات.

– أخصائي خدمات التعقيم المركزي.

– استشاري أمراض الجهاز الهضمي بالغين.

– استشاري طب القلب التداخلي.

– طبيب أسنان عام.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية بالجبيل:

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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