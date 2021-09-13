وظائف شاغرة للجنسين في جامعة القصيم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت المدينة الطبية بجامعة القصيم، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، على برنامج التشغيل الذاتي، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية.

تفاصيل وظائف المدينة الطبية بجامعة القصيم:

وبيّنت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب استشاري (عدة تخصصات/ للجنسين).

– طبيب نائب أول (عدة تخصصات/ للجنسين).

– طبيب نائب أسنان (عدة تخصصات/ للجنسين).

– طبيب نائب طوارئ (للجنسين).

– أخصائي استشاري تمريض (للجنسين).

– أخصائي أول تمريض (للجنسين).

– أخصائي تمريض (للجنسين).

– أخصائي معلوماتية صحية (للجنسين).

– أخصائي تثقيف صحي (للنساء).

– مساعد طبيب أسنان (للجنسين).

– أخصائي تقنية أسنان (للجنسين).

– أخصائي رعاية فم أسنان (للجنسين).

– أخصائي فيزياء طبية (للجنسين).

– أخصائي علاج تنفسي (للجنسين).

– أخصائي تخدير (للجنسين).

– أخصائي تعقيم (للجنسين).

– فني تخدير (للجنسين).

– فني تعقيم (للجنسين).

– سكرتير طبي (للنساء).

– أخصائي استشاري كيمياء حيوية (للجنسين).

– أخصائي استشاري هيماتولوجي (للجنسين).

– أخصائي استشاري بنك دم (للجنسين).

– صيدلي (للجنسين).

– أخصائي مختبر (للجنسين).

– أخصائي رعاية قدم وكاحل (للجنسين).

– أخصائي سحب دم (للجنسين).

– أخصائي أشعة (للجنسين).

– أخصائي إدارة صحية (للجنسين).

– أخصائي علاج وظيفي (للنساء).

– أخصائي اجتماعي (للجنسين).

– أخصائي تغذية (للجنسين).

– أخصائي تغذية علاجية (للنساء).

– أخصائي خدمات طبية طارئة (للجنسين).

طريقة التقديم على وظائف جامعة القصيم:

وأوضحت المدينة الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني (هنا)، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 6 صفر 1443هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 15 صفر 1443هـ

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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