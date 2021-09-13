وظائف شاغرة لدى هيئة الطيران المدني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

وبيّنت هيئة الطيران المدني، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كبير أخصائي السياسات الاقتصادية.

– كبير أخصائي الأنظمة الاقتصادية.

– كبير المحللين الاقتصاديين.

– كبير أخصائي الجدولة والخانات الزمنية.

– محاسب.

التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 27 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر