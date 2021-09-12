وظائف شاغرة بفروع شركة سدافكو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جازان، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف شركة سدافكو:

وأبرزت شركة سدافكو أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف مبيعات (جازان): شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

– أمين المخزن (المدينة المنورة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة سدافكو:

وأوضحت شركة سدافكو أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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