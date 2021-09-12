وظائف شاغرة للجنسين في شركة النهدي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تميز إدارة المدفوعات.

– مدير أول التوريد والمشتريات.

– مساعد مدير متجر.

طريقة التقديم على وظائف شركة النهدي:

وأوضحت شركة النهدي الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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