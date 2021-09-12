وظائف شاغرة لدى جنى للخدمات البحرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنى للخدمات البحرية، إحدى شركات مجموعة راشد الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف شركة جنى للخدمات البحرية:

وأبرزت شركة جنى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف دعم تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم حاسب، نظم معلومات حاسوب، هندسة برمجيات).

– مدير الأنظمة: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات.

– منسق الطاقم: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (العلوم البحرية، أو الهندسة البحرية).

– منسق الموارد البشرية: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو التخصصات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة جنى للخدمات البحرية:

وأوضحت شركة جنى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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