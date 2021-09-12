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#وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بمكة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

#وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بمكة

لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم جرافيك.

– مدير قسم العقود.

– مدير إدارة خدمات المرضى.

– مشرف مستودع أدوية.

طريقة التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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