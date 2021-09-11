وظائف هندسية شاغرة في شركة الحاج حسين رضا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من الجبيل، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار الخدمة (الجبيل): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مسؤول الصحة والسلامة والامتثال التشغيلي (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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