12 #وظيفة شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بجازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية في القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بجازان.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تمريض/ تنويم رجال ونساء (عدد 5 وظائف).

– أخصائي تمريض/ طوارئ (عدد وظيفتين).

– أخصائي تمريض/ عمليات.

– أخصائي تمريض/ عناية مركزة.

– طبيب نائب طب طوارئ (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب أول طب طوارئ.

التقديم على وظائف مستشفى القوات المسلحة بجازان:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 10 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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