وظائف نسائية شاغرة في جامعة نجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة نجران- ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، عن توفّر عدد (4) وظائف إدارية شاغرة للنساء، على مسمى “مشرفة سكن”، عن طريق التعاقد المؤقت، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بنظام المناوبات.

شروط وظائف جامعة نجران:

وبيّنت الجامعة أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن تكون حاصلة على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: (الخدمة الاجتماعية، علم الاجتماع، علم النفس).

– أو حاصلة على شهادة الماجستير في أحد التخصصات التالية: (إدارة تربوية، إدارة وإشراف).

– لا يقل العمر عن (30) سنة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– أن يكون لدى المتقدمة الاستعداد للدوام في الفترة المسائية بنظام المناوبات.

طريقة التقديم على وظائف جامعة نجران:

وأوضحت الجامعة، أنّ على الراغبات بالتقديم ممن تتوفر فيهم الشروط إرسال السيرة الذاتية وصورة من الهوية الوطنية والمؤهلات المطلوبة والشهادات والدورات والخبرات على بريد عمادة شؤون الطلاب الإلكتروني ([email protected])، مشيرة إلى أن التقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 8 صفر 1443هـ.



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